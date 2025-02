Auto aangereden op overweg, geen treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare

Op een overweg in Ingelmunster is een auto aangereden door een trein. Daardoor kunnen er sinds even over 6 uur maandag geen treinen meer rijden tussen Kortrijk en Roeselare, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Bij de aanrijding raakte de bestuurder lichtgewond.

De auto bevond zich op de overweg van de Duikerstraat in Ingelmunster en werd aangereden door de trein Kortrijk-Oostende. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Infrabel kreeg geen oproep binnen via het gratis noodnummer 1711. Spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen laten rijden.