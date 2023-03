Audi knalt op drie geparkeerde voertuigen in Waastensesteenweg

De bewoners van de Waastensesteenweg werden tijdens de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een oorverdovende knal. Een auto had verschillende geparkeerde voertuigen geraakt en kwam midden de rijweg tot stilstand. Als bij wonder raakte er niemand gewond.

Jordan Vandaele zag zijn wagen tot schroot herleid. “Rond half één deze nacht leek het heel even alsof er iets was ontploft”, zucht hij. “We werden abrupt wakker en zijn meteen buiten gaan kijken. Daar zagen we een waar slagveld aan brokstukken. Een man, aan het stuur van zijn Audi, kwam uit Komen en reed in de richting van Neerwaasten. Hier moet hij om een of andere reden de controle over zijn stuur zijn verloren en ramde hij verschillende geparkeerde wagens.”

Niet naar ziekenhuis

De klap was zo hevig dat drie geparkeerde voertuigen werden beschadigd. “Mijn auto, een kleine stadswagen, is rijp voor de schroothoop”, klinkt het. “Die kerel moet er vol ingereden zijn, waardoor mijn wagen tegen twee andere autos werd gekatapulteerd. Uiteindelijk kwam mijn autotootje tot stilstand tegen de gevel van een woning, waar ook een deur eraan moest geloven. Het mag een wonder heten dat er geen gewonden zijn gevallen want de bestuurder stapte gewoon zelf uit zijn auto en moest niet eens mee met de ambulance.”

Omstandigheden nog onduidelijk

De buurtbewoners vragen zich af hoe dit is kunnen gebeuren maar bij de politie blijft het oorverdovend stil. “We kunnen niet communiceren over deze zaak omdat het onderzoek loopt”, klinkt het bij de woordvoerder. “Wij kunnen noch bevestigen noch ontkennen dat er sprake was van alcohol of overdreven snelheid.”