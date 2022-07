Amerikaanse wielertoerist gewond na valpartij op kasseien in Diksmuide

Een Amerikaanse wielertoerist is donderdagmiddag gewond geraakt bij een valpartij in Diksmuide. De man was met verschillende collega’s van een Amerikaans bedrijf in ons land voor een begeleide fietsvakantie.

Kort na de middag reed het gezelschap op de kasseien van de Kleine Dijk toen het verkeerd ging. De Amerikaanse man ging plots onderuit, zonder dat daar andere voertuigen bij betrokken waren. Hij kwam hard ten val en verloor even het bewustzijn.

Zowel de politie, een ambulance en een mugdienst snelden ter plaatse om de man de dringendste zorgen toe te dienen. Hij kon terug bij kennis worden gebracht en werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. De toestand van de man is onbekend, maar wellicht verkeert hij niet in levensgevaar. (JH)