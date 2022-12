Alweer fileleed op E403 na botsing met zeven wagens in Ruddervoorde

Op de E403 tussen Torhout en Brugge was het vrijdagochtend alweer aanschuiven geblazen na een verkeersongeval in Ruddervoorde. Even na de afrit botsten daar zeven wagens op elkaar, allemaal met blikschade tot gevolg. Er ontstond alweer een lange file tot voor Torhout, al voor de derde maal deze week.

Het verkeersongeval gebeurde deze keer rond 7.25 uur ter hoogte van kilometerpaal 64 in de richting van Brugge. Een Peugeot personenwagen moest er plots remmen voor zijn voorligger en werd achteraan aangereden door een Citroën. Die twee wagens vertoonden flinke schade.

Twee bestelwagens

De achteropkomende wagen kon nog tijdig remmen maar er volgde alsnog een kettingbotsing waarbij vijf voertuigen betrokken waren, waaronder twee bestelwagens.

Bij het ongeval was er vooral blikschade te betreuren. Alle voertuigen stonden stil op de linkerrijstrook die daardoor versperd was. Dat duurde tot 8.50 uur voor alle wagens getakeld werden.

File tot voor Torhout

Het leverde opnieuw een lange file op die tot voor Torhout reikte. Het is al de derde keer deze week dat er in de ochtendspits een ongeval gebeurd op de E403 ter hoogte van Ruddervoorde.

Ook maandag en woensdag was dat het geval en telkens leidde dat tot files. Automobilisten klagen al langer de toegenomen drukte op de snelweg aan en het vaak zenuwachtige rijgedrag van andere automobilisten. (JH)