Als het niets meer uitmaakt: politierechter spreekt geen straf uit nadat man bij horrorcrash invalide wordt: “Met de auto zal hij nooit meer rijden”

Straffen is niet meer nodig. Dat vond de Kortrijkse politierechter nadat een 35-jarige automobilist uit Moeskroen door zijn overdreven snelheid een horrorcrash maakte aan de beruchte kluifrotonde van de N58 in Rekkem (Menen). Hij is voor het leven mindervalide. “Nooit zal hij nog achter het stuur van een wagen kunnen kruipen”, aldus zijn advocaat.

Op 19 maart 2023, rond 23.30 uur, kwam Sebastien L., toen 34, met zijn Mazda vanuit de richting van Moeskroen. Wellicht merkte hij de kluifrotonde niet op en reed er gedeeltelijk over. De auto raakte een aanhangwagen met lichtbord, die speciaal op de rotonde was geplaatst om op de gevaarlijke situatie te wijzen. Het lichtbord was echter de dag voordien al door een andere automobilist aangereden en was buiten werking.

Aan de rechterkant van de rotonde kwam de auto tegen de verhakkelde vangrail terecht en belandde uiteindelijk ondersteboven tegen de pijler van de brug van de E17. De brandweer had een uur nodig om de bewusteloze bestuurder uit zijn wrak te bevrijden. Hij kreeg de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht.

Reputatie

De gewestweg N58 van Moeskroen naar Rekkem, door sommigen ‘de landingsbaan’ genoemd, en de kluifrotonde bouwden al een kwalijke reputatie op vlak van zware ongevallen op. In april 2022 stierven in gelijkaardige omstandigheden twee jonge Fransen na een klap tegen dezelfde brugpijler. Een foto ter nagedachtenis aan een van die slachtoffers prijkte op de pijler waar 19 maart 2023 Sebastien L. met zijn Mazda tegen knalde.

Maatregelen

Net daarom verlaagde het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 1 juli 2022 de snelheid er al van 90 naar 70 kilometer per uur en verminderde het aantal rijvakken van twee naar één. De politie voert er ook regelmatig snelheidscontroles uit, waarbij vaak hallucinante snelheden worden opgemeten. Ook Sebastien L. reed er te snel, zo bleek op de politierechtbank. “100 kilometer per uur”, aldus de openbare aanklager. “En hij droeg geen gordel.”

Precies omwille van die overdreven snelheid moest L. zich voor de politierechtbank verantwoorden. Maar zelf kan hij dat niet meer. “Hij houdt aan het ongeval zowel een fysieke als mentale handicap over”, aldus zijn advocaat. “Er is zelfs een bewindvoerder aangesteld omdat hij zelf niet meer alles zelfstandig kan beslissen. Hij is afhankelijk van derden en verblijft in een instelling. Daar lopen de dagelijkse kosten hoger op dan de uitkering die hij ontvangt.” Daarom vroeg de advocaat mild te zijn bij het uitspreken van de geldboete. “Een rijverbod zal voor hem niets meer uitmaken”, maakte hij de rauwe realiteit pijnlijk duidelijk. De politierechter toonde begrip en gaf L. de opschorting van straf. Dat betekent dat hij er zonder straf vanaf komt. (LSi)