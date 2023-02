Aldi Koksijde gesloten nadat wagen inrijdt op ingang, vrouw geraakt door glasscherven

De Aldi in Koksijde is gesloten nadat een bestuurster inreed op de toegangsdeur.

De vrouw reed achteruit om een persoon op te halen, maar reed hierbij dus in op de ruit van de ingang. De persoon die stond te wachten aan de uitgang, raakte gewond door de rondvliegende glasscherven. Zij werd naar AZ West Veurne overgebracht. De bestuurster was in shock door het voorval. De wagen, een Toyota Starlet, is achteraan zwaar beschadigd.

De Aldi blijft gesloten tot na de vaststellingen. De brandweer is ter plaatse om het glas op te ruimen. (JTV)