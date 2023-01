Al zesde ongeval bij overweg in Deerlijk, waar opnieuw aanrijding met trein gebeurde: “Overleg gepland rond heikel punt”

Vrijdagmorgen 27 januari gebeurde werd aan de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk een vrachtwagen aangereden door een trein. Dat is een heikel punt in het verkeer in Deerlijk, want het is al het zesde ongeval aan die overweg. “Vlak naast de spoorweg bevinden zich twee bedrijven, waardoor er daar regelmatig vrachtverkeer passeert. We zullen met de bedrijven in kwestie en Infrabel in overleg gaan om te kijken hoe we zo’n zware ongevallen kunnen vermijden”, zegt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V).

Aan de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk liep het al verschillende keren mis. In totaal zijn er sinds 2000 al zes ongevallen gebeurd met een trein. “De helft daarvan waren met auto’s en de andere helft met vrachtwagens. Gelukkig raakte alleen in 2022 en 2023 iemand lichtgewond en bleef het anders zonder letsels”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. De overweg zelf is volledig in orde en een tijd geleden werd er ook extra signalisatie geplaatst.

“Vrachtwagens manoeuvreren vaak of komen zelfs vast te zitten wanneer ze de straat vlak langs de spoorweg willen inslaan”

De drie aanrijdingen met de vrachtwagens gebeurden telkens op een gelijkaardige manier, zowel in 2014, als in 2019 en 2023. De vrachtwagens maakten telkens een manoeuvre om de straat langs de spoorweg in of uit te rijden. In die straat liggen twee bedrijven, schrootverwerkingsbedrijf Casier en textielbedrijf Bruggeman. Omdat het om een korte bocht gaat moeten de vrachtwagens vaak manoeuvreren of komen ze soms zelfs vast te zitten, zoals op vrijdag 27 januari 2023.

Overleg plannen

“Normaal is er voor vrachtwagens een andere inrit om die bedrijven te bereiken”, zegt Regine Rooryck, schepen van Mobiliteit (CD&V). “We zullen kijken hoe we kunnen zorgen dat er een beter ontsluiting kan zijn met die bedrijven voor vrachtverkeer. Het is niet evident om zoiets direct op te lossen, want de bedrijven moeten ook voldoende bereikbaar blijven.”

Infrabel zal naar aanleiding van het ongeval contact opnemen met de gemeente en het bedrijf om de situatie te bespreken. “We moeten zo’n situaties in de toekomst vermijden, want zo’n ongeval heeft een grote impact op het verkeer en de buurt”, besluit Rooryck.