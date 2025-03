Aixam-bestuurder gewond na ongeval in Heropbouwstraat in Roeselare

Langs de Heropbouwstraat in Roeselare geraakte een man zondagmiddag gewond na een ongeval met zijn Aixam. De bestuurder werd overgebracht naar AZ Delta.

Het ongeval gebeurde iets voor 17 uur. Een man was op weg met zijn Aixam toen het in de Heropbouwstraat in Roeselare verkeerd liep. Net voor het kruispunt met de Rumbeeksesteenweg verloor de bestuurder de controle over het stuur van zijn voertuig. Hij week uit naar rechts en knalde tegen een elektriciteitspaal. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse.

De man geraakte niet zelfstandig uit zijn voertuig en werd via de achterzijde van de wagen bevrijd door de brandweer. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De Aixam liep serieuze schade op en moest getakeld worden.