Afscheid van trucker Dario (53) die stierf op Franse snelweg: “Dit zou hij écht gewild hebben”

Op de parking van transportbedrijf Cailliau in Noordschote namen tientallen collega’s, vrienden en familie zaterdag afscheid van Dario (53). De trucker uit Houthulst overleed drieënhalve maand geleden op de snelweg in Frankrijk. “Iedereen hier zien, in de zon met een drankje en pratend, het zou hem veel plezier doen”, zegt zus Lindsay.

Drieënhalve maand geleden is het intussen dat Dario Deseranno (53) uit Houthulst het leven liet op de Franse snelweg A10, tussen Parijs en Chartres. Dario week af van zijn rijbaan, en botste met zijn truck geladen met betonblokken, tegen de vangrails. Daarna schoot het voertuig in brand. Voor Dario kwam alle hulp te laat. Het duurde liefst 9 weken eer zijn lichaam kon overgebracht worden naar België, door een lang aanslepend onderzoek. Daarna moest het snel gaan en nam de familie afscheid in besloten kring. Veel van zijn collega’s, vrienden en familie bleven echter hunkeren naar een écht afscheidsmoment. Dat kwam er zaterdag.

Veel deugd

Op de parking van transportfirma Cailliau, waar Dario werkte, werd zijn foto en urne op een sokkel geplaatst, met daar rond een cirkel van vrachtwagens als eerbetoon. Tientallen aanwezigen kwamen langs om Dario te groeten en bij te praten. “Dit zou Dario veel plezier gedaan hebben”, zegt zus Lindsay. “Hij was zo sociaal en een lange uitvaart zou niks voor hem zijn. Neen, dan dit: tussen zijn vrienden, in het zonnetje met een pintje. En keuvelend met een lach en een traan. Ook ons deed het op deze manier veel deugd.”

Familie

Ook voor de collega-truckers was het moment belangrijk. “Ik voelde dat er bij iedereen nood aan was”, zegt Ivan Cailliau. “We kenden Dario dan ook zeer goed. In de truckerswereld was hij als het ware familie.” (JH)