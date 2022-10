Afgeknapte elektriciteitskabel zorgt voor verkeersellende tussen Gistel en Oostende

Een afgeknapte elektriciteitskabel was woensdagmorgen de oorzaak van heel wat verkeersellende langs de Oostendsebaan in Gistel. De kabel hing na een aanrijding over het wegdek en daardoor was zowel richting Oostende als richting Torhout geen doorgang mogelijk.

Het was een tractor die de elektriciteitskabel die over de baan hangt had geraakt. De kabel knapte af en kwam zo op het wegdek terecht. Daardoor was de hele weg, in beide richtingen, versperd. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en zetten de baan volledig af in beide richtingen.

De auto’s die op de baan stonden werden teruggestuurd. Daardoor ontstonden lange files in beide richtingen. Richting Oostende kon je via de autosnelweg de badstad bereiken. Wie in de omgekeerde richting reed, had het moeilijker via enkele landelijke wegen om hun bestemming te bereiken. Na ruim een uur werd het euvel van de baan gehaald en kon het verkeer terug doorrijden.

Ondertussen zijn de herstelwerkzaamheden gestart, zo meldt de stad Gistel. Er is voorlopig beurtelings verkeer mogelijk. Het einde van de werkzaamheden is voorzien rond de middag.