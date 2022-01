Aanzienlijke schade bij ongeval op N32 in Menen

Zondagmiddag raakten twee voertuigen betrokken bij een aanrijding op de N32 in Menen. Twee personen raakten lichtgewond maar moesten niet naar het ziekenhuis. De schade was aanzienlijk waarbij één wagen rijp was voor de schroothoop.

Rond 11:30 uur reed de bestuurder van een Skoda personenwagen, over de N32 in de richting van Ledegem. Ter hoogte van de verkeerslichten, die het kruispunt met de A19 regelen, merkte hij niet op dat de Renault voor hem stil stond.

De daaropvolgende klap was indrukwekkend, waardoor de Skoda niet alleen onherstelbare schade opliep maar de Renault ook meters vooruit werd gekatapulteerd. De ambulanciers, met uitvalsbasis op een steenworp van het ongeval, waren in geen tijd ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe.

Niet naar ziekenuis

Twee personen kregen te kampen met lichte verwondingen maar een hospitalisatie was niet aan de orde. De Renault kreeg er stevig van langs maar voor de Skoda werd het een enkeltje richting schroothoop.

Het ongeval is het zoveelste in een eindeloze reeks van aanrijdingen op het, ondertussen beruchte, kruispunt. De politiezone drong al meerdere malen aan op een grondige analyse van de plaats. Agentschap Wegen en Verkeer heeft beloofd ter plaatse te komen om, samen met het stadsbestuur, naar een oplossing te zoeken.

