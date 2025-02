Aantal dodelijke ongevallen daalt in West-Vlaanderen dankzij structurele maatregelen én … het slechte weer: “Overdreven snelheid blijft een grote oorzaak”

2024 was een van de minst dodelijke jaren op West-Vlaamse wegen. Dat blijkt uit het rapport van de gouverneur die sinds 2018 elk jaar de dodelijke verkeersongevallen laat analyseren. “Het gaat om een structurele daling”, zo reageert een tevreden Carl Decaluwé. De gouverneur roept wel op om meer snelheids- en alcoholcontroles uit te voeren. “Dat kan nog meer levens redden.”

Sinds 2018 houdt de dienst van de gouverneur een gedetailleerd rapport bij over de dodelijke verkeersongevallen. “Toen werden we geconfronteerd met 82 verkeersdoden en daarmee was West-Vlaanderen koploper in België. Daarom maken we nu van ieder dodelijk ongeval een gestructureerde analyse”, zegt gouverneur Carl Decaluwé, die hiervoor het initiatief nam.

Uit het rapport van het voorbije jaar blijkt dat 2024 een van de minst dodelijke jaren op West-Vlaamse wegen was sinds 2018. Er vielen 55 slachtoffers te betreuren, 10 minder dan in 2023 en liefst 27 minder dan in 2018. Enkel in het uitzonderlijke coronajaar 2020 vielen er minder doden dan vorig jaar: toen lieten 51 mensen het leven in het verkeer.

Slecht weer

Het aantal dodelijke fietsongevallen is in 2024 bijna met de helft gedaald naar 14. “Als het regelmatig slecht weer is, zoals vorig jaar, dan kiezen mensen vaak voor andere vervoersmiddelen en doen ze minder ontspanningsritjes”, zo verklaart Carl Decaluwé die opvallende daling. Ook het aantal dodelijke ongevallen op de snelwegen ligt heel wat lager. “Slecht weer zorgt ook voor trager verkeer en meer files. Vaak gaan mensen net ook voorzichtiger rijden.” (Lees verder onder de grafiek)

De cijfers gaan de goede kant op, ziet de gouverneur. In 2022 stond onze provincie op de tweede plaats van dodelijke verkeersongevallen en in 2023 zelfs op de vierde plaats na Henegouwen (98), Antwerpen (71) en Oost-Vlaanderen (69). “Ons rapport toont een structurele daling en daar zijn we tevreden mee. Het aantal dodelijke ongevallen op de gewestwegen is in zes jaar gehalveerd van 42 naar 21. Dat de snelheid naar 70 gebracht werd, heeft daarbij geholpen. We zien dat het aantal ongevallen op de gemeentewegen ook terugloopt van 24 naar 19. Die daling gaat stukken trager. Als men met daadkracht maatregelen doorduwt die op het eerste gezicht niet populair zijn, maar wel effect kunnen hebben, zien we dat ook in de cijfers. Men moet durven veranderen.”

Meer controles

“Jaar na jaar blijven we zien dat overdreven snelheid een grote oorzaak is bij dodelijke ongevallen en dat was in 2024 niet anders.” Gouverneur Decaluwé roept daarom op om meer snelheids- en alcoholcontroles uit te voeren. “Die controles brengen zeker en vast op. Van trajectcontroles wordt er gezegd dat ze er zijn om de portemonnee van de gemeenten te vullen, maar ze kunnen levens redden. Het verwerken van die PV’s moet trouwens veel sneller gebeuren. De politie zit nog volop in een wereld van papier, terwijl nu zoveel digitaal kan.” (Lees verder onder de grafiek)

Over het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij er alcohol of drugs betrokken zijn, is er nog altijd veel onduidelijkheid. “In veel gevallen is het niet mogelijk om een bloedonderzoek te doen door de ernst van de verwondingen van het slachtoffer. En deze testen zijn ook te duur om te laten afnemen bij iemand die al overleden is, zeker als het gaat om ongevallen waar niemand anders bij betrokken is (24 in 2024). Verder weten we bijvoorbeeld ook niet in welke mate er sprake is van gsm-gebruik achter het stuur. We kunnen het die mensen niet meer vragen. Maar we gaan er vanuit dat dit soms wel gebeurt, waarom zou men anders plots op het andere rijvak belanden?”

“Vaak is het niet mogelijk om bij een dodelijk ongeval een bloedonderzoek te doen naar alcohol of drugs en het is ook zeer duur”

Nog een opvallende vaststelling in de analyse: het aantal dodelijke ongevallen in en rond Ieper blijft jaar na jaar even hoog, terwijl de cijfers in de regio van Brugge en Kortrijk zijn gehalveerd. “In de Westhoek heb je heel wat rechte wegen en brede banen”, weet de gouverneur. “Dat nodigt bepaalde bestuurders uit om vlugger te rijden.”

Warme oproep

Volgens de gouverneur is er dus nog heel wat werk aan de winkel. “Vorig jaar stierven er nog 55 mensen in het verkeer en dat zijn er 55 te veel. Dé absolute maatregel om te zorgen voor minder verkeersdoden bestaat niet. Het zijn vele kleine maatregelen en aanpassingen, die zorgen voor een veiligere omgeving. Er wordt al veel gedaan, maar uiteraard zijn die cijfers ook deels de verantwoordelijkheid van de mensen. Maar liefst 78 procent van de dodelijke ongevallen werd veroorzaakt door het gedrag van mensen. Dus een warme oproep aan iedereen om op te passen.”