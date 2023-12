Door een ongeluk op de N31-A11 net voor de afrit Blankenbergse Steenweg in de richting van Brugge was het woensdagavond rond halfzes aanschuiven. Het ongeluk gebeurde in nog onduidelijke omstandigheden. Eén wagen kwam tegen de betonnen middengeleider terecht. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeluk was de linkerrijstrook versperd en was er vertraagd verkeer. (JV)