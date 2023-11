Aanrijding tussen wagen en vrachtwagen op kruispunt in Pittem: vrouwelijke bestuurster zwaargewond afgevoerd

Op het kruispunt van de Robert Depaepelaan en de Brugsesteenweg, aan de Rysselende Molen in Pittem, kwam het dinsdagochtend tot een zware aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen. De bestuurster van de personenwagen geraakte bij het ongeval zwaargewond. De brandweer moest haar bevrijden uit haar voertuig. Door het ongeval was er een tijdlang serieuze verkeershinder.

Het zwaar ongeval gebeurde iets na 10 uur. Een vrouw negeerde aan het drukke kruispunt het rode licht waarna het tot een aanrijding kwam met een vrachtwagen. De klap was groot, verschillende onderdelen van de wagen kwamen op het wegdek te liggen. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een MUG-team, snelden ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, de bestuurster van de personenwagen was er erger aan toe.

“De vrouw zat niet gekneld in de wagen, maar op aanraden van de MUG-arts werden we toch ingeschakeld om de vrouw uit haar wagen te bevrijden. Dat hebben we heel zorgvuldig gedaan om verdere verwondingen te vermijden”, aldus Rob Nachtergaele, brandweerofficier bij de brandweer van Pittem.

Serieuze verkeershinder

Iets na 11 uur werd de vrouw zwaargewond met een ambulance overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Ondertussen stond er ook een takelwagen klaar om de zwaar beschadigde wagen weg te takelen. Door het zware verkeersongeval was er inmiddels serieuze verkeershinder ontstaan in de buurt van de Rysselende Molen. De politie werd ingeschakeld om het verkeer in goede banen te leiden.