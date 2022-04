Aanrijding tussen Kusttram en auto in Oostende blijft zonder veel schade

Dinsdagochtend gebeurde een ongeval tussen de Kusttram en een personenwagen in Oostende. Grote schade bleef gelukkig uit. Na de nodige vaststellingen door de politie kon de tram zijn weg verderzetten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.15 uur. De Kusttram was net vertrokken aan de halte ter hoogte van het Marie Joséplein in de richting van De Panne toen hij amper 100 meter verderop een wagen aanreed. “De bestuurder van de wagen had ter hoogte van de Koningsstraat geen voorrang gegeven aan de tram waardoor een aanrijding onvermijdelijk was”, stelt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Zowel de trambestuurder (44) als de bestuurder (47) van de auto kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.”

Ook de schade aan beide voertuigen viel al bij al mee. Na een korte vertraging kon de Kusttram dan ook de rit verderzetten. Gezien het vroege uur was er van verkeershinder geen sprake.