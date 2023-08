Aanrijding op weg naar festival Dranouter: twee wagens beschadigd, niemand raakt gewond

Bij het Heuvellandse dorp Dranouter gebeurde donderdagnamiddag een ongeval met twee wagens.

De hulpdiensten moesten donderdag rond 13.20 uur uitrukken voor een ongeval met twee wagens ter hoogte van het kruispunt van de Kruisabelestraat en de Smijterstraat, op ongeveer anderhalve kilometer van het festivalterrein in Dranouter.

Zware schade

Brandweer Westhoek werd opgeroepen, omdat er een vermoeden was dat één of meerdere inzittenden gekneld zaten, maar dat bleek ter plaatse niet het geval. Beide voertuigen belandden in de berm tegen de afsluiting van een weide. Ze liepen zware schade op en moesten getakeld worden.

Onderweg naar festival

Het toegesnelde MUG-team controleerde ter plaatse de medische toestand van de inzittenden uit de betrokken wagens. “Uiteindelijk hoefde niemand overgebracht te worden naar het ziekenhuis”, aldus majoor Geert Cuvelier van brandweerpost Nieuwkerke.

Een van de wagens met twee jonge mannen zou onderweg geweest zijn naar het festival. Tijdens de takel- en opruimwerken was het kruispunt afgesloten voor het verkeer. (TP)