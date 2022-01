Aanrijding op kruispunt van Fr. Wallecanstraat en Ambachtenstraat in Menen: zware schade, maar geen gewonden

Maandagmiddag kwam het tot een aanrijding tussen twee wagens op het kruispunt van de Fr. Wallecanstraat en de Ambachtenstraat. Hoewel niemand gewond raakte, was de schade aanzienlijk. Ook de brandweer moest tussenbeide komen.

Een paniekerige oproep bereikte de noodcentrale rond 11.15 uur, waarbij melding werd gemaakt van een brandend voertuig. De brandweer stuurde meteen een aantal ploegen ter plaatse, met in hun kielzog de politie.

Ter hoogte van het kruispunt met de Fr. Wallecanstraat en de Ambachtenstraat bleek al snel dat er van een brandend voertuig geen sprake was. Nadat twee personenwagens hard met elkaar in aanraking waren gekomen, steeg er rook op uit de zwaar gehavende Fiat. Even werd gevreesd dat het motorblok vuur had gevat, maar de brandweerlieden konden die denkpiste meteen naar de prullenbak verbannen. De rook was afkomstig uit de airbags, die na de aanrijding hun werk hadden verricht.

Hoewel niemand gewond raakte, was de schade aanzienlijk. Overal rond lagen brokstukken verspreid en de Fiat Break was rijp voor de schroothoop. Beide bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren van af, maar raakten wel verwikkeld in een hevige woordenwisseling. De aanwezige politie moest hen meerdere malen tot kalmte roepen tijdens de vaststelling.