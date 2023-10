Aanrijding op Brugse ring: chauffeur lichtgewond

Donderdagmorgen even na 10 uur gebeurde op de Brugse ring tussen de Gentpoort en de Kruispoort een ongeval. Net voorbij de Gentpoort werd een auto in de flank aangereden.

Even werd gevreesd dat de bestuurder gekneld in het voertuig zat maar dat bleek niet het geval te zijn. Hij kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De andere chauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval was er even verkeershinder maar lang duurde die niet. De precieze omstandigheden van hoe het ongeval kon gebeuren worden onderzocht.