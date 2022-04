Aanrijding in de Menenstraat in Wevelgem: bestuurders komen er met de schrik van af

Maandagmiddag kwam het tot een aanrijding tussen twee auto’s in de Menenstraat. Beide bestuurders kwamen er gelukkig met de schrik van af.

Een harde knal zorgde rond 12:30 uur voor het nodige tumult in de Menenstraat. Twee voertuigen, een kleine stadswagen en een SUV, kwamen ongemeen hard in aanraking met elkaar om enkele meters verder tot stilstand te komen. Toegesnelde getuigen belden meteen de hulpdiensten, die op hun beurt te horen kregen dat iemand gekneld zat.

“Bij onze aankomst was de persoon in kwestie, een oudere heer, zelf al uit zijn wagen geklauterd”, liet de brandweerofficier optekenen. “Uiteindelijk raakte niemand gewond en konden zowel de ambulance als de mensen van de mug opnieuw vertrekken.”

De bestuurster van de SUV stond beteuterd naast haar gehavende wagen. “Ik kwam uit het centrum en was op weg naar mijn werk”, klonk het. “De oudere heer, aan het stuur van zijn wagen, verliet zijn parkeerplaats ter hoogte van de bakkerij en draaide gewoon de straat over. Het was onmogelijk voor mij om een aanrijding te vermijden en ramde hem in zijn zijdeur.”

Er was tijdelijk verkeershinder in de Menenstraat, maar na de nodige vaststellingen van de politie werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.