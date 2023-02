Aanrijder Heleen en René krijgt celstraf, boete en rijverbod: “En toch vinden we deze straf zéér mild”

Heleen Annoot (35) zat maandag voor de derde keer in evenveel maanden in de Ieperse politierechtbank te wachten op “gerechtigheid” voor de aanrijding, die haar en zoontje René twee jaar terug bijna het leven kostte. Haar aanrijder krijgt nu een celstraf, boete en rijverbod voor roekeloos rijgedrag zonder rijbewijs. “Deze straf is zéér mild”, reageert ze. “Zal dit hem straks tegenhouden om weer zonder rijbewijs achter het stuur te kruipen?”

De jonge bestuurder van een bestelwagen, die op 18 januari 2021 tegen de wagen van Heleen en René knalde vlakbij hun huis op de Ieperse Diksmuidseweg, is maandagnamiddag veroordeeld. De rechter volgde de procureur, die tijdens de pleidooien vorige maand sprak over “een zeer gevaarlijk manoeuvre, zonder zicht te hebben op verkeer uit de tegenovergestelde rijrichting”. Hij vorderde “een strenge toepassing van de strafwet”. De man bleek te rijden zonder rijbewijs en is al tweemaal veroordeeld voor roekeloos rijgedrag zonder rijbewijs.

De politierechter legde de man een celstraf op van drie maand met uitstel, een totale boete van 2.400 euro en een totaal rijverbod van zes maanden. De man moet een psychologisch en medisch onderzoek ondergaan, en een theoretisch en praktisch rijexamen afleggen, voordat hij opnieuw achter het stuur mag. Zijn broer kreeg een boete van 800 euro, omdat hij de bestelwagen had toevertrouwd aan de aanrijder.

Niet opgedaagd

“Ik heb maandag twee uur zitten wachten op het vonnis in de rechtszaal en toch blijf ik op mijn honger zitten”, reageert Heleen. “Tijdens het wachten, aanhoorde ik vonnissen over dronken rijgedrag. In vergelijking daarmee, vind ik deze straf zéér mild. Zal dit hem straks tegenhouden om weer zonder rijbewijs achter het stuur te kruipen? Ik twijfel toch.”

Heleen kwam elke stap in het proces bijwonen, hoewel ze zich geen burgerlijke partij had gesteld. “De schadevergoeding wordt geregeld via de verzekering, maar ik wou elke zitting bijwonen”, zegt ze. “Al was het maar om die man te zien en excuses te horen. Vandaag was de laatste kans. Helaas kwam hij ook nu niet opdagen. Dat is spijtig. Ik ga het een plaatsje moeten geven. Uiteindelijk ben ik wel tevreden dat deze juridische procedure na twee jaar achter de rug is, tenzij straks nog beroep wordt aangetekend.”

Geen burgerlijke partij

Moeder en zoon kunnen zich nu verder focussen op het herstel. René liep een schedelbreuk op en breuken in het rechterbeen. “Vooral op mentaal en emotioneel vlak blijft de impact sluimeren”, aldus Heleen. “Door aanhoudende angst heeft hij moeite bij het leren fietsen en zwemmen. Intussen hebben we sessies hydrotherapie opgestart onder begeleiding van een kinesist.”

Ieperling Felix Gheerardijn had zich wel burgerlijke partij gesteld in dezelfde zaak, maar hij krijgt geen schadevergoeding. De bewuste bestelwagen werd gelinkt aan het ongeval van Felix, enkele minuten en een kleine zeven kilometer voor de aanrijding van Heleen op dezelfde weg. Tijdens een remmanoeuvre bij Bikschote belandde de auto van Felix tegen een boom en hij brak zijn hand. De twintiger vermoedde dat de bestelwagen hem aanreed en daarop vluchtmisdrijf pleegde, maar voor die tenlasteleggingen werd de aanrijder van Heleen vrijgesproken. (TP)

Lees alle artikels over dit ongeval via deze link.