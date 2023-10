Aanhangwagen slipt tegen boom door hoeveelheid modder op weg in Stavele

Landbouwers zijn volop bezig met hun akkers te bewerken om oogsten binnen te halen en in combinatie met het regenweer zorgt dat vaak voor modder op de weg. Dat was ook zo donderdagochtend in de Abeelestraat in Stavele bij Alveringem. Door het glibberige wegdek kwam daar een aanhangwagen van een voertuig tegen een boom terecht. De brandweer was daarna een tijdlang bezig om alle modder op te ruimen.

Diverse meldingen

De afgelopen dagen kwamen diverse meldingen binnen van beslijkte wegen in de regio. Het is volop oogstseizoen en daarom zijn landbouwers druk bezig op hun akkers om oogsten binnen te halen en hun akkers te bewerken. In combinatie met het regenweer zorgt dat er echter voor dat er vaak modder op de weg terecht komt die de landbouwers zelf niet altijd tijdig kunnen opruimen. Daarvoor waarschuwden de politie en provincie al eerder.

Ongeval

Donderdagochtend rond 5.30 uur kwam het tot een ongeval in de Abeelestraat in Stavele bij Alveringem. Een voertuig met aanhangwagen was er door modder op de rijbaan geslipt en waarna de aanhangwagen tegen een boom terecht kwam. Er vielen geen gewonden. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de rijbaan over een lengte van 200 meter en de volledige breedte beslijkt lag met modder. Brandweerposten Zuid-IJzer en Poperinge kwamen ter plaatse en zetten een tankwagen in om met water de weg schoon te spuiten. Die klus nam flink wat tijd in beslag. (JH)