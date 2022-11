Aanhangwagen met witte kolen kantelt op E403 ter hoogte van Oekene

Op de E403 richting Doornik is ter hoogte van het tankstation in Oekene een vrachtwagen gekanteld. Het ongeval gebeurde even voor de middag.

De vrachtwagen met aanhangwagen reed op de E403 richting Doornik toen de aanhangwagen om nog onbekende reden plots kantelde. Er raakte niemand gewond, maar de witte kolen lagen wel verspreid over het wegdek.

Het opruimen van de witte kolen en het takelen zorgde even voor hinder.