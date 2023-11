Aanhanger vol kasseien verplettert auto van ouders Jeffrey: “Een centimeter verder en ze waren er misschien niet meer”

“Een centimeter, meer scheelde het niet. En dan konden mijn ouders het niet meer navertellen.” Jeffrey Devooght uit Nieuwpoort is nog steeds in shock als hij het zware ongeval ziet waarbij zijn ouders net voordien aan de dood ontsnapten. Een zware aanhanger van een tractor geladen met kasseien kantelde bij het nemen van een bocht en verpletterde de auto waar zijn ouders inzaten. Beiden raakten zelfs niet zwaargewond.

Het spectaculaire ongeval gebeurde donderdagmiddag om 14 uur toen een zware tractor komende van de Kinderlaan de Pelikaanstraat in Nieuwpoort indraaide om naar de stad te rijden. Vermoedelijk gebeurde dat aan onaangepaste snelheid en ging de lading kasseien die in de aanhanger zat aan het schuiven. Het gevaarte kantelde en de loodzware aanhanger kwam op een Alfa Romeo Stelvio terecht die in de andere rijrichting reed.

Onmiddellijk kwamen de hulpdiensten massaal toe. Onder andere de politie, een MUG, de ambulance en de brandweer snelden toe. Er was immers sprake dat de inzittenden gekneld zaten. “Maar bij onze aankomst was iedereen al uit de wagen gehaald”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “Veel hoefden we niet meer te doen. Een wonder, als je die auto ziet.”

Een centimeter

Dat beaamt ook Jeffrey Devooght uit Nieuwpoort. “Mijn vader Rik (58) en moeder Christel zaten in de auto”, zegt hij. “Ze waren twee minuten eerder van thuis vertrokken en reden richting het ziekenhuis van Torhout om daar mijn oma te bezoeken. Plots belde mijn moeder me op. Een heel vreemd telefoontje. Ze was duidelijk aangeslagen en leek tegelijk in paniek en rustig. Ze zeiden dat ze aan de lichten een ongeval hadden gehad en ik moest komen, maar vroeg tegelijk of alles oké was met mij.”

“Zo snel ik kon, fietste ik hierheen. Mijn hart sloeg een seconde over. Bekijk de wagen eens. Het scheelde een centimeter of zeker mijn papa kon het niet meer navertellen. Een centimeter eerder en hij had een zwaar stuk van die aanhanger recht op zich gehad. Dat ze er snel uit geraakt zijn en niet eens zwaargewond zijn, is echt een wonder.”

Weg urenlang afgesloten

Zowel Rik als Christel werden met de ziekenwagen en met de MUG mee naar het ziekenhuis gebracht. Christel was op het eerste zicht vooral in shock, maar Rik raakte wel gewond. Hij werd meteen onderzocht in het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Pelikaanstraat in Nieuwpoort urenlang afgesloten. De politie deed er de nodige vaststellingen en stuurde een drone de lucht in om overzichtsbeelden te maken. Daarna moesten eerst alle kasseien overgeladen worden en alle brokstukken opgeruimd worden. De Alfa Romeo is volledig vernield. (JH)