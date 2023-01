A19 in Moorsele versperd na ongeval tussen bestelwagen en personenwagen

Vrijdagmiddag kwam het tot een stevige aanrijding tussen een bestelwagen en een kleine personenwagen op de A19 in Moorsele. De klap was dusdanig indrukwekkend dat beide inzittenden van de auto door de brandweer moesten worden bevrijd. Ze werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, één van hen in kritieke toestand.

De klap gebeurde iets voor 12 uur op de A19, in de richting van Kortrijk. Volgens verschillende bronnen kwam de personenwagen, een kleine Renault Twingo met Franse nummerplaat, tot stilstand op de linkerrijstrook van de drukke snelweg. De bestelwagen die er net achter reed kon een aanrijding niet meer vermijden en reed vol in op de auto. De impact was enorm waardoor de Twingo meters vooruit schoof en als een tol begon te spinnen.

De toegesnelde hulpdiensten zagen meteen de ernst van de situatie in en moesten de twee inzittenden van de Twingo uit het verhakkelde voertuig bevrijden. Zwaargewond werden ze naar het ziekenhuis gebracht, één onder hen verkeerde in kritieke toestand.

Verkeersdeskundige

De A19 in de richting van Kortrijk werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten. Wie uit Ieper kwam moest de snelweg in Menen verlaten en een secundair traject volgen. Eenmaal de eerste vaststellingen werden gedaan kon het verkeer via de pechstrook verder. Wie stond aan te schuiven moest dan ook heel wat geduld uitoefenen.

Het parket vorderde een verkeersdeskundige die ter plaatse werd gestuurd. Zodoende zal worden achterhaald wat de precieze omstandigheden van het ongeval waren.

#A19 Ongeval in Menen richting Kortrijk. De weg is er volledig versperd. Iedereen moet in Menen de snelweg verlaten en de calamiteitenroute Q volgen. Meer info: https://t.co/7ZYvG6f1mO pic.twitter.com/4RdJhhxbgz — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 6, 2023