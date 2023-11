A11 weer vrij na kettingbotsing met tiental wagens en een vrachtwagen: één zwaargewonde

Door een kettingbotsing ter hoogte van Brugge-Zeehaven was de A11 richting Brugge urenlang helemaal afgesloten. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie. Volgens de eerste berichten vielen bij het ongeval enkel lichtgewonden, maar uiteindelijk werd ook iemand zwaargewond afgevoerd.

Het ongeval deed zich rond 13.30 uur voor op de A11 in de richting van Brugge. Ter hoogte van de afrit Brugge-Zeehaven kwamen meerdere voertuigen met elkaar in botsing. Op het ogenblik van de kettingbotsing trok een hagelbui over de regio. Mogelijk was dat de aanleiding. Er waren in totaal een tiental wagens en minstens één vrachtwagen betrokken bij het ongeval. Drie mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén is zwaargewond.

Door het incident was de snelweg urenlang volledig afgesloten. Iedereen moest de snelweg verlaten via de afrit Knokke-Heist. Vervolgens moesten alle bestuurders de N49 volgen tot aan de rotonde in Westkapelle. Via de calamiteitenomleiding kon het verkeer uiteindelijk via de oprit Brugge-Zeehaven de snelweg opnieuw oprijden.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld naar aanleiding van de kettingbotsing op de A11. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert. Bij het ongeval raakte een bestuurder zwaargewond, maar van levensgevaar is geen sprake.