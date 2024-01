96-jarige belandt met auto in gracht vol water

Een 96-jarige man moest woensdag naar het ziekenhuis na een verkeersongeval in Houtem bij Veurne. De man werd onwel en belandde met de neus van zijn wagen in een gracht vol water. Passanten konden hem tijdig bevrijden en wachtten samen met hem de komst van de hulpdiensten af.

Het verkeersongeval gebeurde woensdag rond 11 uur in het landelijke Houtem bij Veurne. “Een man van 96 jaar uit Veurne reed er in zijn auto op de Sikkelstraat ter hoogte van de Moeresteenweg”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “De man voelde zich niet goed en werd onwel in zijn wagen. Zo verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en belandde met zijn neus in een gracht vol water.”

Hulp

“De man bleek vast te zitten in zijn wagen. Er passeerde gelukkig een andere auto waarna die twee personen de 96-jarige man ter hulp snelden en uit de wagen bevrijdden. Zij lieten hem bekomen in hun auto en belden de hulpdiensten. Onze politiediensten en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De man werd voor een medische check-up naar het AZ West gebracht.” De politie deed de nodige vaststellingen en liet de wagen takelen. (JH)