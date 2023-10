93-jarige man wijkt uit voor tegenligger en belandt in gracht

De hulpdiensten werden vrijdagmiddag rond 14.40 uur opgeroepen voor een verkeersongeval op een landelijke weg in Koekelare. Een 93-jarige bestuurder belandde er met zijn auto in een diepe gracht nadat hij teveel aan de kant ging voor een tegenligger. De brandweer moest hem uit de wagen bevrijden.

De melding bij de hulpdiensten over het ongeval kwam binnen om 14.40 uur. Een vrouw belde de hulpdiensten op nadat ze door een 93-jarige man opgebeld werd omdat die net een ongeval had gehad in de Venneweg in Koekelare. Dat gebeurde toen de kranige senior de passant wilde kruisen bij de weg maar daardoor teveel uitweek. Het was op dat moment ook aan het regenen, de weg lag wat glad en voor de man het wist slipte hij in de diepe gracht. Op die plaats is er geen zachte berm waardoor de auto meteen kantelde en schuin in de gracht bleef steken. De tegenligger bleef niet ter plaatse waarna de bejaarde man om hulp belde en de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

De 93-jarige bestuurder raakte niet op eigen kracht uit de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer kreeg door de medische hulpdiensten een check-up ter plaatse maar moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij raakte immers niet gewond. Hij werd na het ongeval afgehaald. De politie bleef nog even ter plaatse tot de auto getakeld kon worden. (JH)