91-jarige man wordt onwel achter stuur en sterft in ziekenhuis

De 91-jarige Germain V. uit Hooglede is maandagnamiddag overleden in het ziekenhuis in Rumbeke nadat had kort na de middag een ongeval had gehad op de Rijksweg in Roeselare.

Germain V. reed omstreeks 12.30 uur met zijn wagen langs de Rijksweg in Roeselare toen het ter hoogte van het kruispunt met de Groenestraat plots verkeerd liep. De bejaarde man werd onwel achter het stuur, raakte met zijn voertuig van de weg af en knalde tegen een verlichtingspaal.

Zijn wagen belandde uiteindelijk in de gracht naast de weg. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse. De Hoogledenaar werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. Daar is hij even later toch overleden.