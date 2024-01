86-jarige man in kritieke toestand na aanrijding door kraan in Ettelgem

Een 86-jarige man uit Brugge liep donderdagmiddag levensgevaarlijke verwondingen op toen hij in Oudenburg werd aangereden door een Manitou-kraanvoertuig. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde kort voor het middaguur in de Dorpsstraat in deelgemeente Ettelgem. De man werd aangereden op de rijweg door een zogenaamde Manitou – een soort kraan -, bestuurd door een 61-jarige man uit Oudenburg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de bejaarde man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende.

De politie van politiezone Kouter sloot de Dorpsstraat af in beide richtingen voor alle verkeer. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt momenteel nog onderzocht. Daarvoor kwam deze middag een verkeersdeskundige van het parket langs. Om 15.30 uur werd de baan weer vrijgegeven en kon het verkeer opnieuw doorrijden. Het is nu wachten op de bevindingen van de verkeersdeskundige.