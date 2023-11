85-jarige vrouw sterft na aanrijding op fiets in Alveringem

Een 85-jarige vrouw is maandagnamiddag om het leven gekomen bij een fietsongeval vlakbij haar woning in Sint-Rijkers, bij Alveringem. De vrouw werd er aangereden door een auto en overleed ter plaatse. Een deskundige van het parket onderzoekt de zaak.

Het fietsongeval gebeurde rond 13.20 uur in de Burgmolenstraat in Sint-Rijkers, deelgemeente van Alveringem. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om alle details uit te klaren.

Het 85-jarige slachtoffer woont op een vijftigtal meter van de Burgmolenstraat vandaan. Daar kwam het tot een botsing tussen de vrouw op haar fiets en een man die in een Peugeot Partner reed. De man reed in de Burgmolenstraat en passeerde de toegangsweg van de woning van de vrouw toen het tot een aanrijding kwam. Hoe dat kon gebeuren, wordt dus onderzocht. Zo is het onduidelijk of de vrouw de toegangsweg net verlaten had en op de weg kwam en daarbij mogelijks te ver uitweek, of dat ze net richting haar woning reed. De bestuurder van de Peugeot Partner had mogelijks ook last van de laagstaande zon.

Reanimatie

“We werden verwittigd over een ongeval met een fietsster rond 13.20 uur”, meldt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Het kwam tot een botsing tussen een fietsster en een wagen. De 85-jarige fietsster was kritiek na het ongeval en is ter plaatse na een reanimatiepoging door de medische hulpdiensten overleden. Wij brachten intussen haar familie op de hoogte. Er werd een deskundige van het parket aangesteld die de omstandigheden ter plaatse onderzoekt.”

Door het ongeval is de Burgmolenstraat plaatselijk al de hele middag afgesloten. (JH)