85-jarige vrouw komt onder terreinwagen terecht in Harelbeke, politie zoekt getuigen

Woensdagnamiddag is een voetgangster gekneld geraakt onder een auto die uit een garage reed in de Elfde Julistraat in Harelbeke. Het is onduidelijk of de 85-jarige dame op het voetpad of de weg liep. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hadden veel moeite om haar van onder de auto te krijgen. Ze werd met zware verwondingen aan de borst naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket onderzoekt de zaak. De politiezone Gavers doet ondertussen ook een oproep naar getuigen van het ongeval. Specifiek zoekt men naar de bestuurder van een witte bestelwagen die op dat moment aanwezig zou zijn geweest.