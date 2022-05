82-jarige vrouw kritiek na botsing met minderjarige fietsster

Een 82-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een spijtig ongeval op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. De tachtiger werd aangereden door een minderjarig meisje.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond omstreeks 17.15 uur, bevestigt commissaris Jan Maertens. De 82-jarige vrouw was aan het wandelen op het plein, toen ze plots werd aangereden door een fietser.

Het minderjarig meisje had de vrouw niet of te laat opgemerkt, waardoor het tot een aanrijding kwam. De 82-jarige kwam daarbij slecht neer op het hoofd en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het gaat om een banaal ongeval met zware gevolgen. Het minderjarig meisje was na de feiten fel onder de indruk van het ongeval en kreeg de nodige ondersteuning. (MM)