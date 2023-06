80-jarige dame gewond bij ongeval nadat ze parking tearoom verlaat

Een vrouw van in de 80 uit Torhout raakte maandagmiddag betrokken bij een verkeersongeval in de drukke Oostendestraat. Daarbij vielen twee lichtgewonden. Door het ongeval was de drukke straat een tijdlang helemaal versperd.

Het verkeersongeval gebeurde maandagmiddag rond 17.20 uur. De bejaarde vrouw was in tearoom ‘t Voske in de Oostendestraat een pannenkoek met koffie gaan nuttigen.

In shock

Toen ze huiswaarts wou rijden in haar Citroën C3 liep het verkeerd. De vrouw lette wellicht niet goed op en wou de drukke straat dwarsen om linksaf te slaan. Ze zette haar manoeuvre in maar had niet gezien hoe een vrouw er in haar Renault Scenic kwam aangereden.

De Renault ramde de Citroën in de flank. Verschillende mensen zagen alles gebeuren. Ook de medewerkers van ‘t Voske schoten de slachtoffers te hulp. Op dat moment passeerde ook net een ziekenwagen die op weg was naar het nabijgelegen ziekenhuis. De vrouw in de Renault werd meteen meegenomen maar de bejaarde dame was in shock en raakte niet op eigen kracht uit de wagen.

Afgesloten in spitsuur

Daarom werd de brandweer ook opgeroepen om de vrouw uit haar voertuig te bevrijden. Uiteindelijk bleek ook dat niet nodig te zijn. Nadat de vrouw wat was gerustgesteld, werd gewacht tot de komst van een tweede ziekenwagen en werd ze daarna uit haar voertuig geholpen.

Beide slachtoffers raakten bij het ongeval lichtgewond en moesten eerder voor een check-up naar het ziekenhuis. Door het ongeval ontstond in het spitsuur wel zware verkeershinder. De Oostendestraat werd in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde met de Noordlaan en de Makeveldstraat. Dat bleef drie kwartier zo tot de wagens getakeld waren en de brandweer gelekte motorvloeistoffen opruimde. (JH)