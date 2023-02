80-jarige bestuurder wordt onwel en raakt verlichtingspaal

De politie van Bredene/De Haan kreeg woensdagvoormiddag een oproep over een verkeersongeval. Een 80-jarige Bredenaar reed op de Fritz Vinckelaan en werd onwel net voor het kruispunt. Het kruispunt was korte tijd versperd en de materiële schade is groot.

Rond 11.30 uur werd de politie van Bredene/De Haan verwittigd van een verkeersongeval op het kruispunt van de Fritz Vinckelaan/Dorpsstraat/Duinenstraat/Oude Tramstraat te Bredene. Een 80-jarige Bredenaar die met zijn Ford Fiesta reed op de Fritz Vinckelaan, werd onwel net voor het kruispunt en reed daar een paal met verkeersbord aan. Hij ging door een stuk struikgewas, reed wegwijzers en een verlichtingspaal aan en kwam tot stilstand op de aansluiting naar de Dorpsstraat.

Materiële schade

De bestuurder was niet zichtbaar gewond, maar werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. Hij legde een negatieve ademtest af. De materiële schade is groot en het kruispunt was korte tijd versperd. Het voertuig werd getakeld. De brandweer maakte de straat schoon, Fluvius kwam voor de verlichtingspaal en de gemeente voor de verkeersborden en losgerukte voetpadtegels.