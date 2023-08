79-jarige vrouw gewond na aanrijding tijdens inhaalmanoeuvre in Oostduinkerke

Een 79-jarige vrouw is dinsdag in de vooravond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Oostduinkerke.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond rond 17.40 uur in de Hof Ter Hillestraat in Oostduinkerke. Volgens de vaststellingen van de politiezone Westkust werd de 79-jarige vrouw tijdens een inhaalmanoeuvre door een wagen aangereden. De vrouw kwam ten val en raakte gewond aan het hoofd en de knie. De dame bleef wel bij bewustzijn maar had moeilijkheden met haar ademhaling.

De MUG van het ziekenhuis van Veurne was niet beschikbaar en daarom kwam de MUG-Heli van het AZ in Brugge overgevlogen. Die kon in de buurt landen. De vrouw kreeg de dringendste zorgen ter plaatse en werd uiteindelijk met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. (JH)