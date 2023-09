79-jarige man afgevoerd na fietsongeval op Zeedijk Oostende

Een 79-jarige man is zaterdagmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na een fietsongeval op de Zeedijk van Raversijde bij Oostende. De zeventiger kon een voorligger niet meer ontwijken en belandde naast de rijweg in het zand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur. De 79-jarige man was op weg met zijn fiets, toen het op de Zeedijk van Raversijde verkeerd liep. Voor hem reed een zestiger – eveneens met zijn fiets – die op een bepaald moment een manoeuvre deed, waardoor de zeventiger hem niet meer kon ontwijken en het tot een aanrijding kwam. De 79-jarige man, die een helm droeg, kwam daarbij ten val en belandde naast de rijweg in het zand.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij was bewusteloos en werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn precieze toestand was niet meteen duidelijkheid. (MM)