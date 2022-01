78-jarige vrouw gewond nadat ze over middenberm rijdt en crasht

Een 78-jarige vrouw verloor maandagavond rond 18 uur de controle over het stuur in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Ze kwam er met haar Lancia op de middenberm terecht.

De wagen reed over een verkeerspaal en ploegde nog eventjes verder over de middenberm. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

Lichte verwondingen

De 78-jarige vrouw uit Koksijde liep volgens de politie lichte verwondingen als gevolg van de crash. Haar wagen raakte beschadigd.

De politie riep een takeldienst op om het voertuig er weg te halen. Er waren geen andere weggebruikers betrokken bij het incident.