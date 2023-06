76-jarige Koksijdenaar loopt armbreuk op na botsing door uitwijkmanoeuvre

Een 76-jarige man uit Koksijde liep zondagmiddag een armbreuk op na een verkeersongeval. Hij probeerde bij een uitwijkmanoeuvre een ongeval te vermijden, maar kwam zo zelf in botsing.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag om 14 uur op de Leopold II-Laan in Oostduinkerke. De 76-jarige man uit Koksijde reed er met zijn Opel Astra in de straat. Hij zag ter hoogte van de Astridlaan niet dat een voertuig voor hem stil stond. Op die plaats is er een oversteekplaats voor voetgangers. Wellicht was daar een ander onbekend voertuig gestopt voor een voetganger, maar dat is niet duidelijk.

De 76-jarige man probeerde een botsing met zijn voorligger te vermijden en week daardoor uit. De bestuurder reed daarna tegen een verlichtingspaal waarna hij met de wagen in een haag terecht kwam. De man werd met een breuk aan de arm overgebracht naar een ziekenhuis. Het voertuig was total loss en werd getakeld. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)