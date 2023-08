74-jarige vrouw uit Wingene kritiek na val met elektrische fiets

Een 74-jarige vrouw uit Wingene moest zondagmiddag gereanimeerd worden nadat ze met haar elektrische fiets ten val kwam in Ichtegem. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij haar val.

De politie en medische hulpdiensten snelden zondagmiddag even voor 15 uur naar de Keibergstraat in Ichtegem. Een 74-jarige vrouw uit Wingene was er gevallen met haar elektrische fiets. Het ging niet om een aanrijding want er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrouw verloor om een onbekende reden haar evenwicht.

Het slachtoffer moest ter plaatse worden gereanimeerd en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Rumbeke. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen.

Aanrijding in Eernegem

Even later moesten de politie en een ziekenwagen rond 17.50 ook uitrukken naar de Stationsstraat in deelgemeente Eernegem. Daar kwam het tot een aanrijding tussen de personenwagen van een 26-jarige vrouw uit De Haan en een 36-jarige fietsster uit Ichtegem. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Rommelstraat. De fietsster werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Alcoholcontroles

De politie hield dit weekend ook twee alcoholcontroles op de Ringlaan en in de Stationsstraat in Ichtegem. Daarbij werden 14 voertuigen gecontroleerd maar iedereen legde een negatieve ademtest af. (JH)