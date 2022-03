73-jarige bestuurder rijdt woning binnen

In Gistel gebeurde er dinsdagmiddag omstreeks 16 uur een spectaculair verkeersongeval.

Een 73-jarige man uit Gistel reed met zijn personenwagen langs de Kaaistraat in de richting van de Kerkstraat. Ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat/Zomerloosstraat week hij om onbekende reden – vermoedelijk onwel geworden – uit naar de rechterzijde van de weg en kwam met het rechterwiel op het trottoir terecht. Hij verloor de controle over het stuur en reed tegen een verkeersbord en de gevel van een appartement.

Door de impact werd de wagen weggeslingerd en kwam achterwaarts op zijn linkerzijde terecht. De bestuurder zat gekneld en moet door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond overgebracht naar het Serruysziekenhuis Oostende.

De gevel van het appartement is volledig vernield. Op het moment van de aanrijding was de bewoonster niet aanwezig. De gevel diende te worden gestut door de brandweer, het appartement op de gelijkvloerse verdieping is tijdelijk onbewoonbaar. (HH)