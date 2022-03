66-jarige slachtoffer aan beterhand nadat hij omvergereden werd door gedrogeerde bestuurder die “iets wou doen aan overbevolking”

De 66-jarige Johan Vermeulen is aan de betere hand nadat hij vrijdagavond werd aangereden toen hij met zijn fiets op weg was langs de Mandellaan.

De man uit de Wetterenstraat, op ongeveer een kilometer van de plaats van het voorval, werd aanvankelijke zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels ligt hij er op een gewone kamer. “Stilletjes aan is het beter met hem. Hij liep bij de aanrijding een barst in zijn schedel op en werd inmiddels genaaid aan zijn voorhoofd. Hoe lang hij precies nog in het ziekenhuis moet blijven is nog onduidelijk”, aldus zijn vrouw Lut Pintelon.

De verdachte van het ongeval is aangehouden. Er wordt een psychiater aangesteld. De bestuurder verklaarde dat hij kwaad was op de wereld en dat hij iets wilde doen aan het probleem van overbevolking. Hij testte positief op drugs. Het slachtoffer was even in kritieke toestand, maar is zaterdag niet langer in levensgevaar.

Het relaas van het ongeval kan je hier nalezen.