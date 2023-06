64-jarige passagier in bestelwagen lichtgewond na aanrijding

In de Nachtegaalweg in Oostduinkerke kwam het dinsdagochtend tot een aanrijding tussen twee bestelwagens op een kruispunt. Een 64-jarige man uit Aalter die als passagier in een van de bestelwagens zat raakte lichtgewond bij de botsing.

Het verkeersongeval deed zich dinsdagochtend om 6.55 uur op het kruispunt van de Nachtegaalweg met de Noordzeedreef in Oostduinkerke. Het kwam er tot een botsing tussen twee bestelwagens. Een Fiat Scudo bestuurd door een 35-jarige man uit Middelkerke reed in de Noordzeedreef in de richting van Center Parcs Oostduinkerke. Een 44-jarige man uit Aalter reed in de Ford in de Nachtegaalweg. Ter hoogte van het kruispunt kwam het tot een botsing.

Daarbij liep de Fiat vooral schade op aan de voorbumper rechts en de Ford aan de linker voorzijde en het linkervoorwiel. Bij het ongeval raakte een 64-jarige man uit Aalter die als passagier in een van de bestelwagens zat lichtgewond. De man had vooral pijn aan de schouder. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse die de man voor verzorging naar het ziekenhuis bracht. De politie Westkust deed de nodige vaststellingen en door het ongeval was er tijdelijk wat verkeershinder. (JH)