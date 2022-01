62-jarige man knalt tegen schuur en sterft tussen Kanegem en Tielt

Een man van 62 uit Tielt verloor gisteravond in een bocht in de Kanegemstraat tussen Kanegem en Tielt de controle over het stuur. Hij overleed ter plaatse, zo meldt vrt NWS.

In de Kanegemstraat tussen Kanegem en Tielt is maandagavond omstreeks 22.40 uur een 62-jarige autobestuurder om het leven gekomen. De man knalde met zijn auto tegen de gevel van een schuur.

Tegen schuurgevel

De 62-jarige man reed in de richting van Tielt toen het fout liep. Na een flauwe bocht naar links volgde een flauwe bocht naar rechts. In die laatste bocht verloor de bestuurder de controle over zijn auto. Hij reed eerst over de graskant langs de weg en botste daarna aan een hoge snelheid tegen de betonnen gevel van een schuur. Door de klap kwam de auto in tegenovergestelde richting tot stilstand.

De hulpdiensten reanimeerden de man, maar hij overleed uiteindelijk in de ziekenwagen op de plaats van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.