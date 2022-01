62-jarige man knalt tegen gevel en sterft tussen Kanegem en Tielt

Bij een verkeersongeval langs de Kanegemstraat in Tielt is maandagavond een 62-jarige man uit Tielt om het leven gekomen. Hij raakte met zijn Dacia Sandero van de weg en kwam tegen een gevel terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

De man was gisterenavond rond half elf onderweg richting Tielt en raakte vermoedelijk in een bocht even in de berm waardoor hij de controle over het stuur verloor. Uiteindelijk kwam de wagen tegen een gevel terecht. Door de klap kwam de neus van de wagen in de andere richting te staan. De bestuurder zat gekneld in de wagen en moest langs de passagierskant uit het voertuig gehaald worden door de brandweer. De kant van de bestuurder was namelijk fors ingedeukt.

De man werd nog een tijdlang gereanimeerd door de hulpdiensten, maar jammer genoeg kon geen hulp meer baten. (TM)