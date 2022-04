61-jarige vrouw overleden na zware klap op Gistelsteenweg in Varsenare

Vrijdagmorgen even voor 9 uur gebeurde op de Gistelsteenweg in Varsenare een dodelijk ongeval. Daarbij waren drie wagens en vijf personen onder wie twee kinderen betrokken.

Een 61-jarige vrouw uit Jabbeke reed met haar personenwagen langs de Gistelsteenweg in de richting van Brugge. Iets voor de brug over de autostrade wilde ze links afslaan om de oprit van een woning op te rijden. Achter haar reed een personenwagen bestuurd door een 23-jarige vrouw uit Jabbeke. Zij kon de wagen van de 61-jarige bestuurster niet meer ontwijken en rijdt er achteraan op in.

Door de impact werd de wagen van de 61-jarige bestuurster nar het andere rijvak geslingerd waar deze in aanrijding kwam met een tegenligger, een personenwagen bestuurd door een 56-jarige man uit Brugge. De 61-jarige bestuurster zat gekneld in haar wagen en overleed. De 23-jarige bestuurster, de 56-jarige bestuurder en zijn passagiers (een 30-jarige man uit Jabbeke en twee jongetjes van 1 en 3 jaar uit Jabbeke), werden allen licht gewond overgebracht naar het AZ Sint-Jansziekenhuis in Brugge en het AZ Damiaanziekenhuis Oostende.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval werd de Gistelsteenweg volledig afgesloten voor alle verkeer thv de Kerkeweg en de Zeeweg.