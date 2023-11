61-jarige fietser in levensgevaar na val in gracht: onderzoek naar omstandigheden

De hulpdiensten werden woensdagavond opgeroepen nadat een passant een fietser aantrof in het water van de gracht langs de landelijke Klarewal in Alveringem. De 61-jarige man uit Lo-Reninge lag met zijn gezicht in het water en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzocht of de man het slachtoffer werd van een aanrijding, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Het was een passant die rond 19 uur op de lange maar landelijke en afgelegen Klarewal passeerde en plots een fiets opmerkte in de gracht. De passant stopte en merkte daarop meteen het lichaam van een man op in het water. De man lag met zijn gezicht in het water en bleek bewusteloos te zijn. Zowel een ambulance, de MUG-dienst als de politie en brandweer werden opgeroepen. De ambulanciers konden de man snel uit het water halen waarna ze hem ter plaatse langdurig reanimeerden. Het bleek om een 61-jarige man uit Lo-Reninge te gaan. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Geen aanrijding

Het was onduidelijk wat er de man overkomen is. Hij belandde in de gracht ter hoogte van een bocht, waarbij hij even voordien in de graskant was gereden. Om uit te sluiten of het om een aanrijding ging, kwam de brandweer met verlichting en een tent ter plaatse. Het onderzoek leverde echter niets op. Er waren geen bandensporen te zien in de buurt, noch op het gras en bovendien was de fietser zelf niet gewond. Ook zijn fiets vertoonde geen sporen van een aanrijding.

Hoe de man dan wel in het water van de gracht belandde, is onduidelijk. Ofwel werd de man onwel, ofwel maakte hij een stuurfout waarna hij in de gracht belandde en bijna verdronk. Het parket werd verwittigd. Na onderzoek door de politie ter plaatse werd de plaats na anderhalf uur terug vrijgegeven. (JH)