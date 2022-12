60 ongevallen op een uur tijd in onze provincie: “26 extra ambulances ingezet”

De wegen in West-Vlaanderen liggen er zondagavond spekglad bij. Het KMI had er voor gewaarschuwd en in onze provincie is zelfs code oranje van kracht. Op een uur tijd gebeurden er een 60-tal ongevallen. Dat meldt Noodplanning West-Vlaanderen. Daarom werden er 26 extra ambulances ingezet. “Strooien heeft nu geen zin, want door de regen spoelt het zout direct weg en met de koude temperaturen vriest de neerslag onmiddellijk aan.”

“Omwille van deze extreme weersomstandigheden werd het medisch interventieplan geactiveerd. Wie niet meer op de baan moet, blijft vanavond best binnen. Er worden 26 extra ambulances ingezet van het netwerk van 112”, laat Noodplanning West-Vlaanderen weten. “Op de snelwegen in West-Vlaanderen zijn er al tientallen ongevallen gebeurd, we kunnen het bijna niet volgen”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. (Lees hieronder verder)

“Op de camerabeelden zien we dat mensen gelukkig hun rijgedrag aanpassen en stukken trager rijden. Daarnet zat het verkeer aan de kust helemaal vast. Niemand raakte nog vooruit door de gladheid. We krijgen ook verschillende meldingen binnen van vrachtwagens, die moeite hebben om hellingen bij bijvoorbeeld bruggen en op- en afritten te nemen.”

Strooidiensten

De afgelopen dagen waren de strooidiensten massaal in de weer. Maar de regen steekt daar nu een stokje voor. “Voor de regen hebben we nog wat proberen te strooien. Maar eenmaal er neerslag valt, is het erg moeilijk om die gladheid nog te bestrijden. Door de regen spoelt het strooizout onmiddellijk weg en met de lage temperaturen vriest de neerslag direct aan. Het zout krijgt absoluut geen kans”, legt Katrien Kiekens van de winterdienst van Agentschap Wegen en Verkeer uit.

“Daarom hebben we mensen meermaals gewaarschuwd om hun rijstijl aan te passen. We staan ook constant in contact met de wegpolitie om de situatie goed op te volgen. Morgen kruipen de temperaturen terug omhoog dus dan zal het normaal niet meer nodig zijn om te strooien.”