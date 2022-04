60-jarige motorrijder uit Koksijde sterft na botsing tegen tractor in Avekapelle

Een 60-jarige motorrijder is zaterdagmiddag om het leven gekomen nadat hij zwaar in botsing kwam met een indraaiende tractor in Avekapelle, deelgemeente van Veurne. Reanimatie ter plaatse door de toegesnelde hulpdiensten kon niet meer baten.

Het verkeersongeval gebeurde om 16 uur op de ‘s Heerwillems (N35) tussen Veurne en Diksmuide. Die weg telt vele bochten en daar gebeurden eerder al diverse ongevallen, soms ook met dodelijke afloop. “Een 60-jarige motorrijder reed er vanuit Diksmuide richting Veurne”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin. “Vanuit de andere richting reed een 21-jarige bestuurder van een tractor die linksaf wilde slaan om een erf op te rijden. De motorrijder die net vanuit een bocht kwam kon de tractor niet meer ontwijken en er volgde een zware aanrijding. De motard, een 60-jarige Nederlander die in Koksijde woont, stierf ter plaatse.”

Onoverzichtelijke situatie

Het ging voor beide bestuurders wellicht om een onoverzichtelijke situatie want de motorrijder kwam net vanuit een bocht toen de tractorbestuurder wilde indraaien. Wellicht hebben beiden elkaar niet opgemerkt. De botsing was erg zwaar. De motorrijder kwam tussen de tractor en de kar terecht en liep erg zware verwondingen op. De man verloor veel bloed en bleef nauwelijks bij bewustzijn. De toegesnelde MUG-arts startte kort daarna de reanimatie op maar alle hulp kwam te laat. De motorrijder was alleen onderweg. De jonge tractorchauffeur was in shock en kreeg bijstand van de politie. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn werd geen verkeersdeskundige aangesteld door het parket. (JH)