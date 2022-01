6 ongevallen aan onze overwegen in 2021

Infrabel geeft jaarlijks cijfers vrij over het aantal ongevallen aan overwegen in onze land. In onze provincie vonden er vorig jaar 6 ongevallen aan spoorlijnen plaats. Een gelijkaardig cijfer met andere vergelijkbare jaren, en het op één na laagste aantal in Vlaanderen.

Vier van die zes ongevallen vonden plaats in het havengebied van Zeebrugge, waar ook het enige dodelijke slachtoffer viel, een vrachtwagenchauffeur. De andere twee ongevallen waren in Koksijde en Vlamertinge. Enkel in Limburg werden er minder ongevallen geteld dan bij ons.

In totaal vonden in Vlaanderen 35 ongevallen plaats, waarvan 70 procent op reizigerslijnen of goederenlijnen en 30 procent in havengebied. Dat er in Vlaanderen meer ongevallen zijn dan in Wallonië (11) is logisch, aangezien zo’n 73 procent van het aantal overwegen in ons land zich daar bevindt.