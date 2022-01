58-jarige vrouw gewond na botsing tussen drie auto’s in Leke

Bij een botsing tussen drie voertuigen in Leke nabij Diksmuide is een 58-jarige vrouw uit Nieuwpoort maandagochtend gewond geraakt. De materiële schade aan de wagens is groot.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur in de Lekedorpstraat in Leke ter hoogte van de Oostendestraat. Volgens de eerste vaststellingen door de politiezone Polder gebeurde het ongeval toen de bestuurder van een Citroën Berlingo vanuit de Oostendestraat de Lekedorpstraat wou indraaien, komende vanuit de richting van Sint-Pieters-Kapelle. Daarbij merkte de bestuurder te laat een tegenligger op. Die tegenligger, een bestuurder in een Ford Focus, werd vooraan geraakt waarna beide wagens weg gekatapulteerd werden. De Citroën Berlingo kwam zo nog in aanraking met een Lancia Delta.

Veel schade

Alle bestuurders konden op eigen kracht hun voertuig verlaten. In de Berlingo zat een 58-jarige dame uit Nieuwpoort die bij het ongeval lichtgewond raakte. Ze klaagde over pijn aan het gezicht en de borstkas, wellicht door toesnoeren van de autogordel. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeval kwam de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De materiële schade was groot en de wagens moesten getakeld worden. De Lekedorpstraat was een tijdje versperd en werd afgesloten na het ongeval. De brandweer van post Leke werd opgeroepen om de weg vrij te maken en de brokstukken op te ruimen. (JH)